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Межбанк открылся котировками доллара 27,08/27,12

09.02.2018 10:31
В пятницу, 9 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,08/27,12 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4657/0,4667.

Торги по евро начались с котировок 33,2325/33,2816.


Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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