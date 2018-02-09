Прибыль УкрСиббанка за прошлый год составила 1,5 млрд грн
09.02.2018 11:45
Капитал УкрСиббанка по итогам прошлого года составил 5,57 млрд грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine
УкрСиббанк завершил 2017 год с прибылью в 1,47 млрд грн. Это следует из данных на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Капитал банка по итогам прошлого года составил 5,57 млрд грн.
УкрCиббанк работает на рынке Украины с 1990 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Основными владельцами банка являются международная финансовая группа BNP Paribas и Европейский банк реконструкции и развития с долями в капитале финучреждения 60% и 40%, соответственно.
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