Прибыль УкрСиббанка за прошлый год составила 1,5 млрд грн

Капитал УкрСиббанка по итогам прошлого года составил 5,57 млрд грн

УкрСиббанк завершил 2017 год с прибылью в 1,47 млрд грн. Это следует из данных на сайте Национального банка Украины (НБУ).



Капитал банка по итогам прошлого года составил 5,57 млрд грн.



УкрCиббанк работает на рынке Украины с 1990 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Основными владельцами банка являются международная финансовая группа BNP Paribas и Европейский банк реконструкции и развития с долями в капитале финучреждения 60% и 40%, соответственно.



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