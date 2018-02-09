Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 6,43 коп - до 27,4197 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,2 грн, минимальный курс продажи - также 27,2 грн.
Средний курс покупки евро упал на 11,60 коп и составляет 33,0327 грн, средний курс продажи - упал на 16,10 коп до 33,7347 грн. Продать евро дороже можно за 33,4 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,2 коп и составляет 4,324 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,8 коп до 4,810грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,0193
|
27,4197
|
0,4324
|
0,4810
|
33,0327
|
33,7347
|
Медиана
|
27,0000
|
27,4000
|
0,4500
|
0,4800
|
33,0000
|
33,7000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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