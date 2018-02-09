Наличные курсы валют: данные на 12:00

В пятницу, 9 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,30 коп до 27,0193 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 6,43 коп - до 27,4197 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,2 грн, минимальный курс продажи - также 27,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,60 коп и составляет 33,0327 грн, средний курс продажи - упал на 16,10 коп до 33,7347 грн. Продать евро дороже можно за 33,4 грн, купить дешевле - за 33,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,2 коп и составляет 4,324 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,8 коп до 4,810грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,0193 27,4197 0,4324 0,4810 33,0327 33,7347 Медиана 27,0000 27,4000 0,4500 0,4800 33,0000 33,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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