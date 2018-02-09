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Котировки доллара на межбанке опустились до 27,04/27,07

09.02.2018 12:17
В пятницу, 9 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,08/27,12*, к 12:00 котировки составили 27,04/27,07

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,04, максимальные - 27,08. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,07, максимальные - 27,12.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4657/0,4667, к 12:00 котировки составили 0,4653/0,4663.

Торги по евро начались с котировок 33,2325/33,2816,  к 12:00 котировки составили 33,1591/33,1959.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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