НБУ объяснил проверку счетов сотрудников канала 1+1

Сотрудники компании попали в число 6 тысяч физлиц, счета которых НБУ проверяет на предмет мошенничества

Национальный банк проводит проверку счетов 6 тысяч физических лиц-клиентов ПриватБанка на предмет мошеннических операций. Об этом на брифинге в пятницу, 9 февраля, рассказала замглавы НБУ Катерина Рожкова.



"Подозрения возникли на основании расследования Kroll о масштабном выведении средств из Привата, - отметила Рожкова. - В число проверяемых попало около 50 руководителей разного уровня, а также акционеры компании, принадлежащей экс-владельцам банка".



О какой именно компании идет речь, в НБУ не уточняют, ссылаясь на банковскую тайну. Накануне медиахолдинг 1+1 Медиа заявлял о попытках Национального банка получить доступ к счетам нескольких десятков топ-менеджеров, журналистов и ведущих канала 1+1, а также сотрудников независимого продакшена студии.



По словам Рожковой, в случае подтверждения признаков мошенничества, Нацбанк передаст информацию о движении средств на счетах и их владельцах правоохранительным органам.



"В рамках одной из операций клиент банка оплатил услуги казино за пределами Украины кредитной картой на сумму 622 млн грн, погашали задолженность разные физлица, не связанные с держателем карты и не имеющие официальных источников средств для погашения такой суммы", - рассказала Рожкова.



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В еще одном случае фигурирует государственная компания из энергетической отрасли, из которой было выведено порядка $40 млн на счета нескольких компаний в кипрском филиале ПриватБанка.



В сентябре 2017 г. Печерский райсуд Киева арестовал здание, которое арендует телерадиокомпания Студия 1+1 (принадлежит ООО Гаджибей и ООО Подол Недвижимость), здание завода Биола в Днепре, а также самолет Boeing по делу о хищении средств из ПриватБанка.



Следствие установило, что должностные лица ПриватБанка в течение 2014 г. завладели средствами Национального банка в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование.



НБУ впоследствии заявил, что не требовал от арендодателя выселить телерадиокомпанию Студия 1+1 из помещения в Киеве.

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