 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.02  27.38   EUR:  33.06  33.65
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ПриватБанк ожидает 4 млрд грн прибыли в 2018 году

09.02.2018 16:48
В 2017-м банк получил 23 млрд грн убытка
Фото: Лига/Андрей Гудзенко

Наблюдательный совет государственного ПриватБанка утвердил бюджет финучреждения на 2018 год с прибылью больше 4 млрд грн. Об этом на пресс-конференции заявила первый зампредправления банка Галина Пахачук.

"Да, в 2017 году мы получили убыток, но в этом году ситуация уже изменилась: в январе Приват получил 1 млрд грн прибыли, на сегодняшний день прибыль составляет 2,5 млрд грн" - рассказала Пахачук.

По словам Пахачук, на балансе ПриватБанка находится 206 млрд грн "токсичных" активов, в прошлом году с помощью докапитализации банка  государством удалось зарезервировать 98% из них. Основная причина убытка - переоценка справедливой стоимости объектов недвижимости, которые государство получило в собственность после национализации.

"Это Буковель, заправки, нефтебазы и т.п. Если бы не эта переоценка, банк закончил бы год с прибылью 3,6 млрд грн" - уточнила Пахачук.

8 февраля Правление НБУ согласовало кандидатуру Петра Крумханзла на должность председателя правления ПриватБанка. Набсовет утвердил его назначение 10 января. С июня 2017 года обязанности предправления банка исполняла Галина Пахачук.

Убыток ПриватБанка по итогам прошлого года составил 23 млрд грн.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги:
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров