ПриватБанк ожидает 4 млрд грн прибыли в 2018 году

В 2017-м банк получил 23 млрд грн убытка

Наблюдательный совет государственного ПриватБанка утвердил бюджет финучреждения на 2018 год с прибылью больше 4 млрд грн. Об этом на пресс-конференции заявила первый зампредправления банка Галина Пахачук.



"Да, в 2017 году мы получили убыток, но в этом году ситуация уже изменилась: в январе Приват получил 1 млрд грн прибыли, на сегодняшний день прибыль составляет 2,5 млрд грн" - рассказала Пахачук.



По словам Пахачук, на балансе ПриватБанка находится 206 млрд грн "токсичных" активов, в прошлом году с помощью докапитализации банка государством удалось зарезервировать 98% из них. Основная причина убытка - переоценка справедливой стоимости объектов недвижимости, которые государство получило в собственность после национализации.

"Это Буковель, заправки, нефтебазы и т.п. Если бы не эта переоценка, банк закончил бы год с прибылью 3,6 млрд грн" - уточнила Пахачук.



8 февраля Правление НБУ согласовало кандидатуру Петра Крумханзла на должность председателя правления ПриватБанка. Набсовет утвердил его назначение 10 января. С июня 2017 года обязанности предправления банка исполняла Галина Пахачук.



Убыток ПриватБанка по итогам прошлого года составил 23 млрд грн.