Народный фронт хочет убрать Рожкову и Чурия из НБУ - СМИ

Франкция Народного фронта хочет ввести в правление НБУ Фурмана и Щербакову вместо Чурия и Рожковой, говорят депутаты

Фракция Народного фронта выдвинет Якову Смолию требование взять в заместители членов совета Национального банка Украины (НБУ) Василия Фурмана и Елену Щербакову. Как пишет FinClub, предполагается, что они заменят Олега Чурия и Катерину Рожкову.



"Кандидатура Смолия нас устраивает, но мы хотим, чтобы состав правления покинули некоторые члены команды Гонтаревой - Олег Чурий и Катерина Рожкова", - заявил изданию представитель фракции НФ.



Олег Чурий - заместитель председателя НБУ, который курирует валютную политику.



Елену Щербакову в совет НБУ на шесть лет летом 2016 года делегировала именно фракция Народного фронта. До назначения членом Совета она была советником председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного.

Ее последней должностью в Нацбанке была позиция директора генерального департамента денежно-кредитной политики. В декабре 2014 года Валерия Гонтарева отпустила ее из НБУ - "по собственному желанию".

Василий Фурман может занять место первого замглавы НБУ, которое освободится после вступления Смолия в должность главы Нацбанка, либо место Катерины Рожковой, которая курирует банковский надзор. Фурман стал членом совета НБУ на шесть лет в октябре 2016-го по квоте главы государства.

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