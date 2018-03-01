Ревью участников Open Banking Lab: кто меняет банковскую сферу

Цель проекта — повысить уровень клиентского обслуживания путем продвижения стандарта open banking

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Изучаем участников Open Banking Lab - первой в Украине программы открытого банкинга, в рамках которой стартапы на основе открытых данных помогают продвинуть финансовый сектор страны на новый уровень.

Осенью прошлого года 1991 Open Data Incubator совместно с НБУ и ОТП Банком объявили о старте инкубационной программы для стартапов в области fintech - Open Banking Lab. Цель проекта - повысить уровень клиентского обслуживания путем продвижения стандарта open banking. В рамках программы разработчики получают от банка доступ к открытым данным и API, создавая на их базе fintech-платформы и приложения. Программа формирует новый стандарт сервисов, который повышает доверие клиентов и гарантирует защиту конфиденциальной информации.

В конце марта проект выйдет на финишную прямую, организаторы определят победителей. А пока рассмотрим нескольких претендентов на это звание и взглянем на Open Banking Lab глазами команд, принявших участие в программе.

CoinyPay

Проект CoinyPay - чат-бот, разработанный для ОТП Банка. Функционал позволяет клиентам просматривать списки карт из кошелька MasterPass, переводить средства на карту, оформлять и погашать кредиты через кошелек MasterPass, а также получать исчерпывающую информацию о курсах валют, акциях и ставках по депозитам. Чат-бот предоставляет круглосуточную поддержку как в чате, так и по горячей линии.

Идея проекта не сразу пришла в таком виде, функционал совершенствовался в ходе общения с менторами из 1991 Open Data Incubator и ОТП Банка. Во время разработки проекта команда CoinyPay получила экспертную поддержку от ОТП Банка в вопросах функционала чат-бота.

По словам СЕО проекта Михаила Скричевского, самое сложное - найти инвесторов и собрать надежную команду. Ранее коллектив не сталкивался со сферой fintech "изнутри". Постижение нюансов IT в банковской сфере оказалось интересным и полезным вызовом. Программа Open Banking Lab помогла узнать полезную информацию о строении и развитии стартапов и обменяться опытом с другими участниками.

Сейчас CoinyPay находится на этапе поиска платежных систем и внедрения основного платежного бота на зарубежных рынках. В планах стартапа - создание мощной маркетинговой стратегии для стремительного развития и интеграции бота в Payment Service Providers по всему миру.

MarketBOX

MarketBOX - сервис для управления товарами и заказами на различных маркетплейсах через единый кабинет. Целевая аудитория сервиса - продавцы, чьи финансовые процессы требуют автоматизации. Пользователь загружает прайс-лист со товарами на платформу, настраивает интеграцию с доступными торговыми площадками и начинает управлять продажами из кабинета MarketBOX.

По мнению CEO MarketBOX Дениса Дмитрова, основное препятствие для украинских fintech-стартапов - страх фаундеров перед конкуренцией с крупными игроками рынка. Нужно, чтобы крупные компании воспринимали молодых и талантливых предпринимателей как потенциальных партнеров, а не как конкурентов. Открытые АPI - выгодная и удобная основа для совместной реализации сервисов. Команда MarketBOX не ставит перед собой цель решить все проблемы банкинга в стране, а лишь помогает клиентам достичь бизнес-целей с помощью fintech-инструментов. Тем не менее, в компании отмечают, что сотрудничество между банками и стартапами благотворно влияет на весь финансовый сектор. Украинская банковская сфера получит благодаря такому сотрудничеству больше качественных и надежных проектов.

Сейчас MarketBOX планирует выход на европейский рынок. Проект получил предложение поучаствовать в акселерационной программе StartupWiseGuys в Риге, а это значит, что для MarketBOX открываются двери на рынки Латвии, Чехии, Польши, Венгрии, Швеции.

YouScore

YouScore - автоматическая скоринговая система, которая помогает определить благонадежность компании, претендующей на кредит, и оценить ее потенциал. Команда создала комплексное решение, состоящее из отдельных модулей. Они передают информацию, собранную системой из открытых источников, в том числе госреестров. Впоследствии эта информация с помощью API-сервиса передается в операционные системы банка, с которыми сотрудники привыкли работать.

Идея проекта зародилась из нехватки системы, которая бы взаимодействовала напрямую со скоринговой системой банка и давала бы возможность всем сотрудникам, включая фронт-офис, получать актуальную информацию о регистрационных данных, базовых показателях благонадежности контрагента, автоматически определять масштабы бизнеса.

YouScore планирует выход на рынки США и Великобритании в 2019 году. Целевая аудитория - банковские учреждения, которые взаимодействуют с бизнесом в Украине или же планируют сотрудничество с Украиной. Таким образом, проект должен улучшить инвестиционный климат: зарубежные инвесторы смогут легче ориентироваться на рынке и обезопасить себя от неблагонадежных контрагентов.

Программа Open Banking Lab помогла команде стартапа найти полезные контакты, получить экспертизу по построению бизнес-модели, а также лучше понять своего потенциального клиента и его потребности. По словам pr-менеджера проекта Антонины Раховской, открытый банкинг - это будущее банковской системы, какой бы консервативной она не была. Внедрение украинскими банками директивы PSD2 позволит привлечь IT-стартапы к разработке эффективных скоринговых моделей. Банки смогут сосредоточиться на своей основной деятельности - привлечении клиентов и формировании оптимальных предложений - и снизить трудозатраты на деловую разведку и потери, связанные с необдуманными решениями.

bNesis

bNesis - программа, которая предоставляет банкам простой доступ к данным о заемщике из различных источников: социальных сетей, платежных систем, других банков, e-commerce платформ и государственных реестров. Также сервис упрощает процесс подачи заявки на кредит в целом.

Девелоперы проекта несколько лет занимались факторингом в финансовом секторе, работая на крупнейшие финансовые и факторинговые компании Восточной Европы. Команда имеет огромный опыт в решении проблем интеграции сервисов. Сервис bNesis в процессе разработки стал инструментом интеграции сервисов, на базе которой команда создает новые банковские продукты.

Компания инкорпорирована в Польше, имеет клиентов в Швеции и Индии. В дальнейших планах - увеличение присутствия на территории Европы. Как отмечают в bNesis, на сегодняшний день самая сложная задача fintech-проектов в Украине - налаживание контакта с людьми, принимающими решения в банках.

Как отмечает business developer bNesis Дмитрий Черепахин, открытый банкинг будет развиваться в Украине, потому что это не просто тренд. Подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя обязательства гармонизировать свое законодательство с европейским, в частности, к 2020 году имплементировать принципы PSD2. Это значит, что в ближайшей перспективе украинские банки законодательно обяжут предоставлять информацию (с разрешения клиента) третьим лицам.

По мнению команды проекта, открытые API выгодны потому, что это возможность получить больше актуальной информации о клиенте. Любой банк заинтересован в том, чтобы не предоставлять кредит лицам и компаниям, которые его не вернут, а обмен информации между банками даст возможность узнать всю кредитную историю. Открытые банковские API предоставляют огромное количество новых возможностей для создания новых продуктов, сервисов и решений - как для банков, так и для их клиентов.

Украина имеет большой потенциал для открытого банкинга. Именно поэтому централизованные финансовые стандарты должны начать внедряться на уровне правительства. Открытость не только поможет развитию fintech-стартапов, но и обеспечит прозрачность и доступность информации для клиентов банков. Сами банки, в свою очередь, смогут эффективнее работать персональными данными пользователей и использовать их в бизнес-целях.