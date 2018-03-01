НБУ укрепил гривню еще на 14 копеек
01.03.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 14 копеек
На 1 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2680,5516 грн за $100;
3274,0257 грн за 100 евро;
4,7549 грн за 10 руб РФ.
На 28 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2694,8185 грн за $100;
3314,8962 грн за 100 евро;
4,8406 грн за 10 руб РФ.
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