Официальные курсы банковских металлов на 01.03.2018
01.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 1 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 353256,49 грн;
серебро - 4406,83 грн;
платина - 266446,83 грн;
палладий - 284674,58 грн.
Напомним, на 28 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 357265,56 грн;
серебро - 4476,09 грн;
платина - 268673,40 грн;
палладий - 286189,72 грн.
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