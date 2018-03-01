Официальные курсы банковских металлов на 01.03.2018

Нацбанк Украины установил на 1 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 353256,49 грн;

серебро - 4406,83 грн;

платина - 266446,83 грн;

палладий - 284674,58 грн.

Напомним, на 28 февраля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 357265,56 грн;

серебро - 4476,09 грн;

платина - 268673,40 грн;

палладий - 286189,72 грн.

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