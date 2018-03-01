Наличный доллар подешевел на 9 коп, наличный евро – на 21 коп
Средний курс продажи американской валюты упал на 5,13 коп - до 26,9630 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,88 грн.
Средний курс покупки евро упал на 21,23 коп и составляет 32,3980 грн, средний курс продажи - упал на 19,77 коп до 33,0680 грн. Продать евро дороже можно за 32,7 грн, купить дешевле - за 32,77 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,6 коп и составляет 4,252 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,6 коп и составляет 4,830 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,62 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,6205
|
26,9630
|
0,4252
|
0,4830
|
32,3980
|
33,0680
|
Медиана
|
26,6500
|
26,9500
|
0,4475
|
0,4810
|
32,4000
|
33,0500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
4155
-
4064
-
4020
-
3418
-
3314