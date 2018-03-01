Наличный доллар подешевел на 9 коп, наличный евро – на 21 коп

В четверг, 1 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 9,35 коп до 26,6205 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,13 коп - до 26,9630 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,88 грн.

Средний курс покупки евро упал на 21,23 коп и составляет 32,3980 грн, средний курс продажи - упал на 19,77 коп до 33,0680 грн. Продать евро дороже можно за 32,7 грн, купить дешевле - за 32,77 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,6 коп и составляет 4,252 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,6 коп и составляет 4,830 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,62 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6205 26,9630 0,4252 0,4830 32,3980 33,0680 Медиана 26,6500 26,9500 0,4475 0,4810 32,4000 33,0500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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