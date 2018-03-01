Межбанк открылся котировками доллара 26,73/26,76
01.03.2018 10:26
В четверг, 1 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,73/26,76 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4735/0,4743.
Торги по евро начались с котировок 32,6025/32,6364.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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