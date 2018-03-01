Наличный доллар подешевел на 12 коп, наличный евро – на 25 коп

В четверг, 1 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 12,27 коп до 26,5913 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,30 коп - до 26,9313 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,78 грн.

Средний курс покупки евро упал на 25,17 коп и составляет 32,3587 грн, средний курс продажи - упал на 25,37 коп до 33,0120 грн. Продать евро дороже можно за 32,6 грн, купить дешевле - за 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп и составляет 4,332 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,7 коп и составляет 4,819 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,61 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5913 26,9313 0,4332 0,4819 32,3587 33,0120 Медиана 26,6000 26,9000 0,4500 0,4800 32,4000 33,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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