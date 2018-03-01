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Наличный доллар подешевел на 12 коп, наличный евро – на 25 коп

01.03.2018 12:20
В четверг, 1 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 12,27 коп до 26,5913 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 8,30 коп - до 26,9313 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,78 грн.

Средний курс покупки евро упал на 25,17 коп и составляет 32,3587 грн, средний курс продажи - упал на 25,37 коп до 33,0120 грн. Продать евро дороже можно за 32,6 грн, купить дешевле - за 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп и составляет 4,332 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,7 коп и составляет 4,819 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,61 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,5913

26,9313

0,4332

0,4819

32,3587

33,0120

Медиана

26,6000

26,9000

0,4500

0,4800

32,4000

33,0000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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