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Доллар на межбанке подешевел на 8 копеек

01.03.2018 12:24
В четверг, 1 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,73/26,76*, к 12:00 котировки составили 26,65/26,69

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,65, максимальные - 26,73. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,69, максимальные - 26,76.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4735/0,4743, к 12:00 котировки составили 0,4694/0,4706.

Торги по евро начались с котировок 32,6025/32,6364,  к 12:00 котировки составили 32,4623/32,5110.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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