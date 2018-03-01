Доллар на межбанке подешевел на 8 копеек
01.03.2018 12:24
В четверг, 1 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,73/26,76*, к 12:00 котировки составили 26,65/26,69
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,65, максимальные - 26,73. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,69, максимальные - 26,76.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4735/0,4743, к 12:00 котировки составили 0,4694/0,4706.
Торги по евро начались с котировок 32,6025/32,6364, к 12:00 котировки составили 32,4623/32,5110.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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