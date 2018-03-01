Порошенко подписал закон о создании кредитного реестра НБУ

Глава государства одобрил создание кредитного реестра Нацбанка

Президент Петр Порошенко подписал законопроект N2277- УІІІ от 6 февраля "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков". Об этом сообщает пресс-служба АП.



Законопроект направлен на уменьшение уровня кредитного риска, обеспечение безопасности банковских операций, повышение надежности и стабильности банковской системы, защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банка.



Документом, в частности, предусматривается создание и ведение Национальным банком Украины кредитного реестра - информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, изменение, использование, распространение (предоставление) информации о кредитных операциях банков и о состоянии выполнения обязательств по таким операциям, анализ и квалификацию кредитов.



Также закон обязует предоставлять определенную информацию для реестра такими учреждениями, как:

банки: о должниках, если сумма задолженности (по основной сумме и процентам) по кредитным операциям равна или превышает 100 размеров минимальных заработных плат (372,3 тыс. гривен;

Фондом гарантирования вкладов физических лиц: о кредитных операциях банков, по которым НБУ принято решение об отнесении их к категории неплатежеспособных или об отзыве банковской лицензии и ликвидации, а также информацию о погашении долга заемщика, которая содержится в бюро кредитных историй;

предоставление Национальным банком Украины права доступа банкам к информации по кредитному реестра для оценки кредитного риска.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие через два месяца со дня вступления его в силу. Кроме положений об обязанности банков подавать в Кредитный реестр информацию о совершенных ими кредитных операциях, которые вступают в силу с 1 апреля 2018; информацию и доступ к ней - через 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона, но не позднее 31 декабря 2018; о использовании банками информации кредитного реестра для оценки кредитного риска - с 1 января 2019 года.



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