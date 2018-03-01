К закрытию межбанка доллар подешевел на 9 копеек

В четверг, 1 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,73/26,76, к закрытию котировки составили 26,64/26,67

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,64, максимальные - 26,73. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,67, максимальные - 26,76.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4735/0,4743, к закрытию котировки составили 0,4675/0,4684.

Торги по евро начались с котировок 32,6025/32,6364, к закрытию котировки составили 32,4262/32,4627.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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