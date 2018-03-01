К закрытию межбанка доллар подешевел на 9 копеек
01.03.2018 17:26
В четверг, 1 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,73/26,76, к закрытию котировки составили 26,64/26,67
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,64, максимальные - 26,73. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,67, максимальные - 26,76.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4735/0,4743, к закрытию котировки составили 0,4675/0,4684.
Торги по евро начались с котировок 32,6025/32,6364, к закрытию котировки составили 32,4262/32,4627.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
-
4182
-
4098
-
4041
-
3424
-
3320
- Суд снова отказался отстранять главу Госаудитслужбы вчера 18:24
- МВФ недоволен темпами роста экономики Украины вчера 17:50
- К закрытию межбанка доллар подешевел на 9 копеек вчера 17:26
- Резервы НБУ выросли до $18,5 млрд вчера 17:15
- Гонтарева возмущена отсутствием голосования за ее отставку вчера 16:10