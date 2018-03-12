 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.10  26.47   EUR:  32.17  32.85
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ укрепил гривню на 25 копеек

12.03.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 25 копеек

На 12 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2609,3953 грн за $100;
3240,0861 грн за 100 евро;
4,5939 грн за 10 руб РФ.

На 7 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2634,8957 грн за $100;
3270,1691 грн за 100 евро;
4,6632 грн за 10 руб РФ.


Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров