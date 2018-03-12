НБУ укрепил гривню на 25 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 25 копеек

На 12 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2609,3953 грн за $100;

3240,0861 грн за 100 евро;

4,5939 грн за 10 руб РФ.



На 7 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2634,8957 грн за $100;

3270,1691 грн за 100 евро;

4,6632 грн за 10 руб РФ.



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