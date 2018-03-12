Санкции США могут помешать белорусам купить Сбербанк Украина

Один из главных акционеров белорусского банка Паритет - Виктор Шейман - находится под американскими санкциями

На покупку украинского Сбербанка остался единственный претендент - банк Паритет, принадлежащий управлению делами президента Беларуси, пишет российский КоммерсантЪ.

Как сообщили изданию в НБУ, бизнесмен Валерий Хорошковский, претендовавший на покупку Сбербанка, не подал документы для согласования сделки в Нацбанк.

"21 декабря 2017 года НБУ официально получил необходимый пакет документов от управления делами президента Республики Беларусь для покупки украинского Сбербанка через Паритетбанк", - уточнили в НБУ, отметив, что других заявок на данный момент нет.

"Учитывая наличие у Сбербанка дочерней структуры в Беларуси, БПС-банка, сделка позволит хоть частично вернуть около $1 млрд межбанковских кредитов головной структуры украинскому подразделению", - отмечает издание и добавляет, что в эта сумма учитывает максимальную цену сделки выше отметки в $170 млн.

Тем не менее, согласованию сделки со стороны НБУ может помешать тот факт, что один из главных акционеров Паритета Виктор Шейман в настоящее время находится под жесткими санкциями США и стран Европы.

Паритетбанк - 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов. 99,83% банка владеет управление делами президента Беларуси.

Сбербанк Украина принадлежит российскому Сбербанку и входит в топ-7 украинских банков. Переговоры о его продаже ведутся второй год, однако активизировались они после введения Украиной санкций против "дочек" российских госбанков весной 2017 года, которые были продлены еще на год 6 марта 2018 года. Санкции запрещают украинским банкам проводить операции в пользу материнских структур.

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