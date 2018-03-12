Наличный доллар подешевел еще на 11 копеек

В понедельник, 12 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 11,92 коп до 25,9405 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 9,60 коп - до 26,3640 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи - также 26,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 20,52 коп и составляет 32,9795 грн, средний курс продажи - упал на 21,20 коп до 32,6830 грн. Продать евро дороже можно за 32,95 грн, купить дешевле - за 32,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 10,6 коп и составляет 4,159 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,8 коп и составляет 4,717 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9405 26,3640 0,4159 0,4717 31,9795 32,6830 Медиана 25,9750 26,3500 0,4325 0,4700 31,9100 32,6750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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