Наличный доллар подешевел еще на 11 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 9,60 коп - до 26,3640 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи - также 26,15 грн.
Средний курс покупки евро упал на 20,52 коп и составляет 32,9795 грн, средний курс продажи - упал на 21,20 коп до 32,6830 грн. Продать евро дороже можно за 32,95 грн, купить дешевле - за 32,35 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 10,6 коп и составляет 4,159 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,8 коп и составляет 4,717 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,9405
|
26,3640
|
0,4159
|
0,4717
|
31,9795
|
32,6830
|
Медиана
|
25,9750
|
26,3500
|
0,4325
|
0,4700
|
31,9100
|
32,6750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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