Доллар на межбанке опустился ниже 26
12.03.2018 10:45
В понедельник, 12 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,93/25,97 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4579/0,4591.
Торги по евро начались с котировок 31,9716/32,0210.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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