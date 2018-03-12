Наличный доллар подешевел еще на 16 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 14,83 коп - до 26,3117 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,05 грн, минимальный курс продажи - 26,11 грн.
Средний курс покупки евро упал на 32,80 коп и составляет 31,8567 грн, средний курс продажи - упал на 30,13 коп до 32,5937 грн. Продать евро дороже можно за 32,15 грн, купить дешевле - за 32,25 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 4,228 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,0 коп и составляет 4,695 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,59 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8997
|
26,3117
|
0,4228
|
0,4695
|
31,8567
|
32,5937
|
Медиана
|
25,9000
|
26,3000
|
0,4350
|
0,4690
|
31,8500
|
32,5500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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