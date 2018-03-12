Наличный доллар подешевел еще на 16 копеек

В понедельник, 12 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 16,0 коп до 25,8997 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 14,83 коп - до 26,3117 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,05 грн, минимальный курс продажи - 26,11 грн.

Средний курс покупки евро упал на 32,80 коп и составляет 31,8567 грн, средний курс продажи - упал на 30,13 коп до 32,5937 грн. Продать евро дороже можно за 32,15 грн, купить дешевле - за 32,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 4,228 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,0 коп и составляет 4,695 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,59 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8997 26,3117 0,4228 0,4695 31,8567 32,5937 Медиана 25,9000 26,3000 0,4350 0,4690 31,8500 32,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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