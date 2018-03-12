Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)
12.03.2018 12:16
В понедельник, 12 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,93/25,97*, к 12:00 котировки составили 25,90/25,94
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,87, максимальные - 25,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,91, максимальные - 25,97.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4579/0,4591, к 12:00 котировки составили 0,4559/0,4569.
Торги по евро начались с котировок 31,9716/32,0210, к 12:00 котировки составили 31,8906/31,9399.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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