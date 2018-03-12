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Межбанк закрылся котировками доллара 25,89/25,92

12.03.2018 17:18
В понедельник, 12 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,93/25,97, к закрытию котировки составили 25,89/25,92

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,87, максимальные - 25,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,91, максимальные - 25,97.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4579/0,4591,  к закрытию котировки составили 0,4551/0,4560.

Торги по евро начались с котировок 31,9716/32,0210, к закрытию котировки составили 31,8964/31,9334.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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