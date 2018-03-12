Высший суд подтвердил незаконность ликвидации банка Хрещатик

Высший суд Украины поддержал судебные решения предыдущих инстанции о незаконной неплатежеспособности банка Хрещатик

Высший суд Украины поддержал судебные решения предыдущих инстанции о незаконной неплатежеспособности банка Хрещатик, которая привела к его ликвидации. Об этом пишет FinClub.



Окружной административный суд Киева 28 февраля 2017 года, оставленным без изменений определением Киевского апелляционного административного суда от 30 мая 2017 года, признал противоправной бездеятельность НБУ относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка Хрещатик.



Нацбанк не согласился с этими решениями судов и подал кассационную жалобу. Но 20 декабря 2017 года регулятор получил постановление Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 года, которым кассационная жалоба НБУ оставлена без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанции - без изменений.



Регулятор обратился в Высший суд Украины за пересмотром решения, но и здесь получил отказ.



"В удовлетворении заявления НБУ о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 года отказать. Определение Высшего административного суда Украины оставить в силе", - гласит документ.



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