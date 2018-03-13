НБУ укрепил гривню еще на 17 копеек
13.03.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 17 копеек
На 13 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2592,4612 грн за $100;
3189,2458 грн за 100 евро;
4,5793 грн за 10 руб РФ.
На 12 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2609,3953 грн за $100;
3240,0861 грн за 100 евро;
4,5939 грн за 10 руб РФ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter