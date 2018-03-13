Официальные курсы банковских металлов на 13.03.2018

Нацбанк Украины установил на 13 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 341984,52 грн;

серебро - 4265,89 грн;

платина - 246024,57 грн;

палладий - 255098,18 грн.

Напомним, на 12 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 347701,92 грн;

серебро - 4343,34 грн;

платина - 252067,59 грн;

палладий - 259895,77 грн.

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