Наличный доллар подешевел на 15 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 15,89 коп - до 26,1527 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - также 26,0 грн.
Средний курс покупки евро упал на 22,35 коп и составляет 31,6332 грн, средний курс продажи - упал на 28,0 коп до 32,3136 грн. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле - за 32,15 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,0 коп и составляет 4,149 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,2 коп и составляет 4,663 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7518
|
26,1527
|
0,4149
|
0,4663
|
31,6332
|
32,3136
|
Медиана
|
25,8000
|
26,1450
|
0,4295
|
0,4650
|
31,6000
|
32,2950
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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