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Наличный доллар подешевел на 15 копеек

13.03.2018 10:11
Во вторник, 13 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 14,78 коп до 25,7518 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 15,89 коп - до 26,1527 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - также 26,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 22,35 коп и составляет 31,6332 грн, средний курс продажи - упал на 28,0 коп до 32,3136 грн. Продать евро дороже можно за 32,0 грн, купить дешевле - за 32,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,0 коп и составляет 4,149 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,2 коп и составляет 4,663 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,7518

26,1527

0,4149

0,4663

31,6332

32,3136

Медиана

25,8000

26,1450

0,4295

0,4650

31,6000

32,2950


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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