Наличный доллар подешевел на 16 копеек

Во вторник, 13 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 14,70 коп до 25,7527 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 16,93 коп - до 26,1423 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 22,63 коп и составляет 31,6303 грн, средний курс продажи - упал на 27,4 коп до 32,3197 грн. Продать евро дороже можно за 31,85 грн, купить дешевле - за 32,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,3 коп и составляет 4,195 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,2 коп и составляет 4,653 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7527 26,1423 0,4195 0,4653 31,6303 32,3197 Медиана 25,8000 26,1200 0,4340 0,4650 31,6000 32,2700



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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