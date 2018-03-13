Наличный доллар подешевел на 16 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 16,93 коп - до 26,1423 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,99 грн.
Средний курс покупки евро упал на 22,63 коп и составляет 31,6303 грн, средний курс продажи - упал на 27,4 коп до 32,3197 грн. Продать евро дороже можно за 31,85 грн, купить дешевле - за 32,15 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,3 коп и составляет 4,195 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,2 коп и составляет 4,653 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7527
|
26,1423
|
0,4195
|
0,4653
|
31,6303
|
32,3197
|
Медиана
|
25,8000
|
26,1200
|
0,4340
|
0,4650
|
31,6000
|
32,2700
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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