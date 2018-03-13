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Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

13.03.2018 12:19
Во вторник, 13 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,89/25,92*, к 12:00 котировки составили 25,90/25,93

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,89, максимальные - 25,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,92, максимальные - 25,93.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4538/0,4549, к 12:00 котировки составили 0,4548/0,4557.

Торги по евро начались с котировок 31,8913/31,9282,  к 12:00 котировки составили 31,9321/31,9690.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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