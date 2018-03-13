Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)
13.03.2018 12:19
Во вторник, 13 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,89/25,92*, к 12:00 котировки составили 25,90/25,93
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,89, максимальные - 25,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,92, максимальные - 25,93.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4538/0,4549, к 12:00 котировки составили 0,4548/0,4557.
Торги по евро начались с котировок 31,8913/31,9282, к 12:00 котировки составили 31,9321/31,9690.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
- НБУ продал недвижимость почти на 113 млн грн вчера 17:55
- Межбанк закрылся котировками доллара 25,94/25,98 вчера 17:25
- ЕС изменил черный список налоговых гаваней вчера 16:25
- Укрсоцбанк добился ареста счетов Укргаздобычи вчера 15:30
- Тигипко снова возглавил ТАСкомбанк вчера 14:10