Тигипко снова возглавил ТАСкомбанк

Сергея Тигипко снова назначили председателем правления ТАСкомбанка

Наблюдательный совет ТАСкомбанка вчера, 12 марта, назначил председателем правления Сергея Тигипко.



В течение последних 11 месяцев он занимал должность председателя набсовета.



Тигипко назначен сроком на три года и приступит к выполнению обязанностей на следующий рабочий день после согласования Национальным банком его вступления на указанную должность.



До согласования кандидатуры СергеяТигипко Национальным банком Украины (НБУ) исполняющим обязанности предправления ТАСкомбанка будет Владимир Дубей.



Сергей Тигипко уже был председателем правления банка с января 2016 по апрель 2017 года. После этого он стал главой набсовета, а его места заняла Екатерина Мелеш.



НБУ в феврале оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.



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