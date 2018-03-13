 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.75  26.15   EUR:  31.64  32.29
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Тигипко снова возглавил ТАСкомбанк

13.03.2018 14:10
Сергея Тигипко снова назначили председателем правления ТАСкомбанка
Сергей Тигипко

Наблюдательный совет ТАСкомбанка вчера, 12 марта, назначил председателем правления Сергея Тигипко.

В течение последних 11 месяцев он занимал должность председателя набсовета.

Тигипко назначен сроком на три года и приступит к выполнению обязанностей на следующий рабочий день после согласования Национальным банком его вступления на указанную должность.

До согласования кандидатуры СергеяТигипко Национальным банком Украины (НБУ) исполняющим обязанности предправления ТАСкомбанка будет Владимир Дубей.

Сергей Тигипко уже был председателем правления банка с января 2016 по апрель 2017 года. После этого он стал главой набсовета, а его места заняла Екатерина Мелеш.

НБУ в феврале оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Тигипко Сергей
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров