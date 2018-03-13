Укрсоцбанк добился ареста счетов Укргаздобычи

Хозсуд Киева в конце февраля арестовал счета Укргаздобычи по искам Укрсоцбанка

Хозяйственный суд Киева 22 февраля арестовал счета государственной газодобывающей компании Укргаздобыча в пределах исковых требований Укрсоцбанка на 173 млн грн. Об этом свидетельствуют материалы суда, пишет FinClub.



15 февраля Хозсуд Киева открыл производство по иску Укрсоцбанка. Исковые требования обоснованы ненадлежащим исполнением кредитного соглашения от 30 мая 2013 года.



Банк обращает внимание, что Укргаздобыча вообще перестала выполнять свои кредитные обязательства по договору даже частично, не обращается с предложениями о частичной оплате задолженности или ее реструктуризации.



Кроме этой задолженности перед Укрсоцбанком, у предприятия есть задолженность еще по трем кредитным договорам с истцом, которые ответчиком также не выполняются. Банк параллельно обратился в суд с требованием взыскать с предприятия: 157 млн грн по кредиту от июля 2013 года; $9,8 млн и 40,6 млн грн по кредиту от сентября 2013 года; 292,5 млн грн по кредиту от апреля 2013 года.



Таким образом, общая задолженность Укргаздобычи перед банком составляет порядка 930 млн грн. Кроме того, Укрсоцбанк является не единственным кредитором ответчика (с предприятием судится Дельта Банк за 215,8 млн грн).



Укрсоцбанк также отметил, что единственным акционером Укргаздобычи является НАК Нафтогаз Украины. Соответственно, обратить взыскание на основные средства производства Укрсоцбанк не сможет из-за моратория на имущество газодобывающих компаний, установленного законом "О введении моратория на принудительную реализацию имущества".

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