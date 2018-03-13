Межбанк закрылся котировками доллара 25,94/25,98

Во вторник, 13 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,89/25,92, к закрытию котировки составили 25,94/25,98

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,89, максимальные - 25,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,92, максимальные - 25,98.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4538/0,4549, к закрытию котировки составили 0,4559/0,4572.

Торги по евро начались с котировок 31,8913/31,9282, к закрытию котировки составили 32,0981/32,1450.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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