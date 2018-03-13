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НБУ продал недвижимость почти на 113 млн грн

13.03.2018 17:55
Нацбанк продал объект недвижимости, полученный в счет погашения долгов
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) продал объект недвижимого имущества, полученный в счет погашения долгов банков перед регулятором, за 112,6 млн грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Продажу провели 29 января через Zakupki.Prom.ua - это официальный участник системы электронных государственных закупок ProZorro.

Торги выиграла компания Укрбуд Девелопмент, составила почти 112,6 млн грн.

Регулятор заключил соответствующий договор купли-продажи с победителем открытых торгов 13 февраля.

По словам зампредседателя НБУ Романа Борисенко, на сегодняшний день Нацбанк владеет недвижимым имуществом, полученным в счет погашения долгов банков, на сумму около 31 млн грн (рыночная стоимость активов, по которой планируется реализация объектов). В процессе принятия на баланс находится еще несколько объектов недвижимости. Все эти активы должны быть прозрачно реализованными, что позволит частично вернуть предоставленное Нацбанком рефинансирование.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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