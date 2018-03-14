Курсы валют НБУ на 14.03.2018

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку

На 14 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2591,5887 грн за $100;

3207,8685 грн за 100 евро;

4,5518 грн за 10 руб РФ.



На 13 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2592,4612 грн за $100;

3189,2458 грн за 100 евро;

4,5793 грн за 10 руб РФ.



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