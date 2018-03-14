Официальные курсы банковских металлов на 14.03.2018

Нацбанк Украины установил на 14 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 342802,40 грн;

серебро - 4278,71 грн;

платина - 248274,20 грн;

палладий - 255530,65 грн.

Напомним, на 13 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 341984,52 грн;

серебро - 4265,89 грн;

платина - 246024,57 грн;

палладий - 255098,18 грн.

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