Официальные курсы банковских металлов на 14.03.2018
14.03.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 14 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 342802,40 грн;
серебро - 4278,71 грн;
платина - 248274,20 грн;
палладий - 255530,65 грн.
Напомним, на 13 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 341984,52 грн;
серебро - 4265,89 грн;
платина - 246024,57 грн;
палладий - 255098,18 грн.
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