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Наличный доллар подорожал на 10 копеек

14.03.2018 10:12
В среду, 14 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8,23 коп до 25,8350 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 10,42 коп - до 26,2465 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 24,52 коп и составляет 31,8755 грн, средний курс продажи - вырос на 22,63 коп до 32,5460 грн. Продать евро дороже можно за 32,1 грн, купить дешевле - за 32,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,8 коп и составляет 4,127 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп и составляет 4,669 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,42 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,56 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,8350

26,2465

0,4127

0,4669

31,8755

32,5460

Медиана

25,9000

26,2000

0,4285

0,4625

31,9000

32,5250


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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