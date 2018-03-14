Наличный доллар подорожал на 10 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 10,42 коп - до 26,2465 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,15 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 24,52 коп и составляет 31,8755 грн, средний курс продажи - вырос на 22,63 коп до 32,5460 грн. Продать евро дороже можно за 32,1 грн, купить дешевле - за 32,3 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,8 коп и составляет 4,127 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп и составляет 4,669 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,42 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,56 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8350
|
26,2465
|
0,4127
|
0,4669
|
31,8755
|
32,5460
|
Медиана
|
25,9000
|
26,2000
|
0,4285
|
0,4625
|
31,9000
|
32,5250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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