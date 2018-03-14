Наличный доллар подорожал на 10 копеек

В среду, 14 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8,23 коп до 25,8350 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 10,42 коп - до 26,2465 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 24,52 коп и составляет 31,8755 грн, средний курс продажи - вырос на 22,63 коп до 32,5460 грн. Продать евро дороже можно за 32,1 грн, купить дешевле - за 32,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,8 коп и составляет 4,127 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп и составляет 4,669 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,42 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,56 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8350 26,2465 0,4127 0,4669 31,8755 32,5460 Медиана 25,9000 26,2000 0,4285 0,4625 31,9000 32,5250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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