Межбанк открылся котировками доллара 25,96/25,99
14.03.2018 10:49
В среду, 14 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,96/25,99 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4565/0,4573.
Торги по евро начались с котировок 32,1203/32,1574.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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