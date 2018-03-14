Наличный доллар подорожал на 12 копеек

В среду, 14 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 12,53 коп до 25,8780 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 12,20 коп - до 26,2643 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 28,57 коп и составляет 31,9160 грн, средний курс продажи - вырос на 24,97 коп до 32,5693 грн. Продать евро дороже можно за 32,2 грн, купить дешевле - за 32,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 4,201 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 4,657 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8780 26,2643 0,4201 0,4657 31,9160 32,5693 Медиана 25,9000 26,2500 0,4320 0,4640 31,9150 32,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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