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Наличный доллар подорожал на 12 копеек

14.03.2018 12:11
В среду, 14 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 12,53 коп до 25,8780 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 12,20 коп - до 26,2643 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 28,57 коп и составляет 31,9160 грн, средний курс продажи - вырос на 24,97 коп до 32,5693 грн. Продать евро дороже можно за 32,2 грн, купить дешевле - за 32,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 4,201 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 4,657 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,8780

26,2643

0,4201

0,4657

31,9160

32,5693

Медиана

25,9000

26,2500

0,4320

0,4640

31,9150

32,5500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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