Наличный доллар подорожал на 12 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 12,20 коп - до 26,2643 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,15 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 28,57 коп и составляет 31,9160 грн, средний курс продажи - вырос на 24,97 коп до 32,5693 грн. Продать евро дороже можно за 32,2 грн, купить дешевле - за 32,3 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп и составляет 4,201 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 4,657 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8780
|
26,2643
|
0,4201
|
0,4657
|
31,9160
|
32,5693
|
Медиана
|
25,9000
|
26,2500
|
0,4320
|
0,4640
|
31,9150
|
32,5500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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