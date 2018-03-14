Депозиты в украинских банках в феврале выросли до 482 млрд грн

За прошлый месяц депозиты в гривне в платежеспособных украинских банках увеличились на 1,4%

В феврале общий портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках увеличился на 1,4%, или 6,8 млрд грн, - до 482,2 млрд грн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Самый резкий рост наблюдался по гривневым вкладам граждан. За месяц они выросли на 2,6%, отмечает НБУ. Он объясняет это явление ростом номинальных доходов граждан и увеличением привлекательности гривневых депозитов на фоне укрепления национальной валюты.



Объем корпоративных депозитов в гривне вырос на 0,3% за месяц. Более умеренные темпы прироста депозитов корпоративного сектора является типичным для периода уплаты квартальных налоговых платежей в бюджет.



Общий портфель кредитов банков в национальной валюте по итогам января вырос на 0,8% по сравнению с январем - до 580 млрд грн. Банки наращивали гривневое кредитование как населения, так и бизнеса. Объем кредитов в национальной валюте, выданных домохозяйствам, вырос за месяц на 0,9%, выданных корпоративному сектору - на 0,8%.



Объем остатков по кредитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в феврале сократились.



"В ответ на дальнейшее повышение Национальным банком учетной ставки банки продолжали в феврале повышать процентные ставки как по депозитам, так и кредитам в национальной валюте, прежде всего для корпоративного сектора", - отмечают в НБУ.



Процентные ставки по новым гривневым депозитам для бизнеса выросли до 10,2% годовых, по кредитам - до 16% годовых. Также выросли ставки по новым кредитам в гривне и для домохозяйств - до 31,6% годовых. Зато процентные ставки по новым гривневым депозитам домохозяйств остались практически на уровне предыдущего месяца - 11,4% годовых.



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