ФГВФЛ выбрал площадки для продажи кредитных пулов

Фонд гарантирования вкладов отобрал площадки, которые будут проводить торги пулами кредитов

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) отобрал площадки, которые будут проводить комплексную подготовку и организацию открытых торгов для пулов кредитов.



Ими стали: Дебтекс Украина, Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн, КПМГ-Украина, Эксито Партнерс и Коэн Украина, Прайсуотерхаускуперс, сообщает ФГВФЛ на официальном сайте.



Этим же решением компания Прайсуотерхаускуперс была отобрана только для комплексной подготовки к продаже пулов кредитов.



Ранее продажей пулов кредитов банков-банкротов занимались только две площадки - Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн и Дебтекс Украина, но проводимые аукционы провалились.



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