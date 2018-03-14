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ФГВФЛ выбрал площадки для продажи кредитных пулов

14.03.2018 15:30
Фонд гарантирования вкладов отобрал площадки, которые будут проводить торги пулами кредитов

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) отобрал площадки, которые будут проводить комплексную подготовку и организацию открытых торгов для пулов кредитов.

Ими стали: Дебтекс Украина, Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн, КПМГ-Украина, Эксито Партнерс и Коэн Украина, Прайсуотерхаускуперс, сообщает ФГВФЛ на официальном сайте.

Этим же решением компания Прайсуотерхаускуперс была отобрана только для комплексной подготовки к продаже пулов кредитов.

Ранее продажей пулов кредитов банков-банкротов занимались только две площадки - Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн и Дебтекс Украина, но проводимые аукционы провалились.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Кредит, Фонд гарантирования вкладов
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