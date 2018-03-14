ФГВФЛ выбрал площадки для продажи кредитных пулов
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) отобрал площадки, которые будут проводить комплексную подготовку и организацию открытых торгов для пулов кредитов.
Ими стали: Дебтекс Украина, Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн, КПМГ-Украина, Эксито Партнерс и Коэн Украина, Прайсуотерхаускуперс, сообщает ФГВФЛ на официальном сайте.
Этим же решением компания Прайсуотерхаускуперс была отобрана только для комплексной подготовки к продаже пулов кредитов.
Ранее продажей пулов кредитов банков-банкротов занимались только две площадки - Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн и Дебтекс Украина, но проводимые аукционы провалились.
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