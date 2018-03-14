К закрытию межбанка доллар набрал 17 копеек
14.03.2018 17:25
В среду, 14 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,96/25,99, к закрытию котировки составили 26,13/26,17
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,96, максимальные - 26,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,99, максимальные - 26,17.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4565/0,4573, к закрытию котировки составили 0,4576/0,4586.
Торги по евро начались с котировок 32,1203/32,1574, к закрытию котировки составили 32,3019/32,3487.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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