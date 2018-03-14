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Банки-банкроты сократили задолженность перед НБУ до 49,4 млрд грн

14.03.2018 17:55
На 1 марта неплатежеспособные банки сократили задолженность перед НБУ на полмиллиарда гривень
Фото: iStock/Hlobal Images Ukraine

Общий объем задолженности неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины (НБУ) на 1 марта составляет 49,42 млрд грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Задолженность по основной сумме долга сократилась на 0,5 млрд грн, тогда как задолженность по процентам не менялась и составляет 6,68 млрд грн, отмечает НБУ.

На 1 февраля банки-банкроты должны были НБУ 49,91 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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