Банки-банкроты сократили задолженность перед НБУ до 49,4 млрд грн

На 1 марта неплатежеспособные банки сократили задолженность перед НБУ на полмиллиарда гривень

Общий объем задолженности неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины (НБУ) на 1 марта составляет 49,42 млрд грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Задолженность по основной сумме долга сократилась на 0,5 млрд грн, тогда как задолженность по процентам не менялась и составляет 6,68 млрд грн, отмечает НБУ.



На 1 февраля банки-банкроты должны были НБУ 49,91 млрд грн.



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