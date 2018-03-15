Яков Смолий официально возглавил НБУ. Что изменится?

Верховная Рада одобрила кандидатуру Якова Смолия на должность председателя правления Национального банка Украины. Перед этим депутаты 342 голосами уволили "по собственному желанию" экс-руководителя НБУ Валерию Гонтареву.

Смолий фактически руководил регулятором в течение последних 10 месяцев. Впервые стать полноценным главой президент Петр Порошенко предложил Смолию в октябре прошлого года.

"Наконец-то, после десяти месяцев ожидания, я имею возможность доложить Верховной Раде о результатах моей трехлетней работы в должности председателя Национального банка, - говорила Гонтарева во время выступления в Верховной Раде. - Когда все реформы, в которых нуждалась украинская экономика и банковский сектор, были сделаны, я посчитала свою миссию полностью выполненной".

Депутаты традиционно критиковали НБУ времен Гонтаревой-Смолия за девальвацию гривни и ликвидация половины банковского сектора, что Нацбанке считают очисткой рынка, а некоторые парламентарии называют "искусственным банкротством". Еще одна претензия - в Раде недовольны тем, что НБУ недостаточно стимулирует кредитование и экономический рост. Отдельные депутаты призвали привлечь Гонтареву и других топ-менеджеров НБУ к уголовной ответственности.

Сам Смолий дал понять, что менять курс Нацбанка он не намерен. В своей выступлении в парламенте возобновление кредитования он назвал только третьей по приоритетности целью. Два первых приоритета - ценовая стабильность и низкая инфляция, а также развитие технологий в банковском секторе.

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