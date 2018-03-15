Ревью участников Open Banking Lab: кто меняет банковскую сферу

Продолжаем знакомиться с участниками Open Banking Lab — первой в Украине программы открытого банкинга

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Осенью прошлого года стартовал проект Open Banking Lab, организованный 1991 Open Data Incubator совместно с НБУ и ОТП Банком. Это образовательная программа для стартапов, цель которой - продвигать стандарт open data для повышения уровня клиентского обслуживания в финансовых учреждениях Украины. Инкубационная программа для стартапов в области fintech выйдет на финишную прямую в конце марта, когда будут определены победители. А мы тем временем продолжаем обзор команд-участников Open Banking Lab. (С первой частью ревью можно ознакомиться здесь.)

CyberDataVizor

Проект CyberDataVizor - решение в сфере кибербезопасности онлайн-банкинга. Сервис помогает владельцам онлайн-банкинга и онлайн-бизнеса обеспечить строгий режим аутентификации пользователей платежных услуг, установленный евродирективой PSD2. Напомним, PSD2 - вторая директива об оказании платежных услуг, она вступила в силу 13 января 2018 года.

CyberDataVizor решает проблему сбора цифровых данных об устройствах: смартфонах, планшетах, десктопах, телевизорах и так далее, а также получения их уникальных "цифровых отпечатков" (digital fingerprints).

Идея проекта возникла в декабре 2016 года, когда команда проходила обучение в 1991 Open Data Incubator. Реализация началась с запуском программы инкубации Open Banking Lab. В будущем в CyberDataVizor планируют создать сервис "Кибербезопасность как сервис для МСП", ориентированный на малый и средний бизнес, чтобы вывести кибербезопасность на новый уровень.

До участия в Open Banking Lab команда стартапа не работала в сфере fintech. Обучение в этой программе помогло проверить гипотезу продвижения продукта и сервиса, провести стресс-тест бизнес-модели, а еще - проверить работу решения в тестовой среде ОТП Банка для стартапов.

По словам CEO проекта Виталия Шевчука, под влиянием финансовых технологий банки претерпят существенные изменения: бренды банков останутся, но банки в нынешнем виде уйдут, станут лишь инструментом, оказывающим услуги. Open banking - это полное изменение стратегии и видения будущего банка на протяжении 5-10 лет. Тренд открытого банкинга имеет большие перспективы в Украине.

Sky Service FIN

Sky Service FIN - fintech-решение, которое превращает смартфон в средство приема оплаты без использования терминала. Сервис представляет собой облачные кассы для малого и среднего бизнеса: систему учета, анализа и прогнозирования. Проект поможет банкам лучше понимать и взаимодействовать с самой динамичной категорией клиентов - малым и средним бизнесом. Это обеспечит удержание клиентов и позволит предоставлять сервис под ключ, даже не имея собственного эквайринга.

Команда имеет опыт разработки аналогичных продуктов. Многолетняя практика автоматизации бизнес-процессов, бизнес-моделирования и организации продаж помогает продумывать архитектуру продукта, находить интересные комбинации для партнерства и, конечно, быстро двигаться к созданию клиентоориентированного бизнеса.

Первые идеи возникли в 2007 году, когда необходимых технологий для реализации еще не было. Fintech-проект Sky Service FIN был сформулирован при отборе на хакатон и вдохновлен клиентами. В ближайшем будущем команда планирует масштабирование на рынки Европы и СНГ, а также запуск пилотного проекта с ОТП Банком при помощи программы Open Banking Lab.

Как говорит СЕО Sky Service FIN Николай Дубовик, украинские банки еще находятся на стадии осознания концепции открытого банкинга, его преимуществ и рисков. Удержать клиентскую базу и привлечь новую, увеличить капитализацию, внедрить решения на других рынках сможет тот, кто быстрее разберется в вопросе и сумеет перестроить свои бизнес-процессы с учетом мировых тенденций.

Churn API

Churn API - проект по созданию сервиса, помогающего банкам предсказывать и предотвращать отток клиентов. В разрезе украинской банковской сферы проблема актуальна и встречается повсеместно. При наличии API традиционное финансовое учреждение может намного быстрее интегрироваться с третьим сервисом: например, с fintech-стартапом.

В прошлом команда успешно работала в других индустриях, что позволило позаимствовать опыт и идеи. На данном этапе стартап ставит на первое место решение вопроса с локальным рынком, после чего планирует масштабирование.

В Churn API отмечают, что в Европейском Союзе открытый банкинг - обязательное требование регулятора, в отличие от Украины. Поэтому открытый банкинг у нас будут развивать только передовые игроки рынка - по мере собственных потребностей и желания. Разработка качественного API - трудоемкая и дорогостоящая задача, а следовательно, команда девелоперов должна заранее знать, какую проблему банк решит с помощью сервиса.

Тем не менее, по словам Сергея Свириденко, самое сложное - это решиться на собственный стартап. Сейчас fintech-проектов не так много, конкуренции - как и примеров для подражания - практически нет.

Участники Open Banking Lab - одни из тех, кто не побоялся сделать шаг в совершенно новую сферу технологической интеграции и сотрудничества с банком, а партнеры программы решились инвестировать свое время и ресурсы, чтобы проложить дорогу украинскому финтеху. Попутно они меняют не только стартап-экосистему, но и большой и консервативный рынок финансовых услуг. Эти команды при поддержке партнеров программы внедряют в стране стандарт открытого банкинга, улучшая качество сервиса и выводя украинские банковские продукты на инновационный уровень.