НБУ ослабил гривню на 10 копеек
15.03.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 10 копеек
На 15 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2601,3978 грн за $100;
3217,6689 грн за 100 евро;
4,5689 грн за 10 руб РФ.
На 14 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2591,5887 грн за $100;
3207,8685 грн за 100 евро;
4,5518 грн за 10 руб РФ.
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