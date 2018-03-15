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НБУ ослабил гривню на 10 копеек

15.03.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 10 копеек

На 15 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2601,3978 грн за $100;
3217,6689 грн за 100 евро;
4,5689 грн за 10 руб РФ.

На 14 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2591,5887 грн за $100;
3207,8685 грн за 100 евро;
4,5518 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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