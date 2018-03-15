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Наличный доллар подорожал на 28 копеек

15.03.2018 10:20
В четверг, 15 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 20,45 коп до 26,0825 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 28,97 коп - до 26,5540 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,90 коп и составляет 32,1250 грн, средний курс продажи - вырос на 30,32 коп до 32,8725 грн. Продать евро дороже можно за 32,45 грн, купить дешевле - за 32,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,4 коп и составляет 4,157 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,0 коп и составляет 4,696 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,0825

26,5540

0,4157

0,4696

32,1250

32,8725

Медиана

26,1250

26,5500

0,4300

0,4665

32,1500

32,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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