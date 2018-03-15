Наличный доллар подорожал на 28 копеек

В четверг, 15 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 20,45 коп до 26,0825 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 28,97 коп - до 26,5540 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,90 коп и составляет 32,1250 грн, средний курс продажи - вырос на 30,32 коп до 32,8725 грн. Продать евро дороже можно за 32,45 грн, купить дешевле - за 32,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,4 коп и составляет 4,157 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,0 коп и составляет 4,696 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0825 26,5540 0,4157 0,4696 32,1250 32,8725 Медиана 26,1250 26,5500 0,4300 0,4665 32,1500 32,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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