Наличный доллар подорожал на 28 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 28,97 коп - до 26,5540 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 20,90 коп и составляет 32,1250 грн, средний курс продажи - вырос на 30,32 коп до 32,8725 грн. Продать евро дороже можно за 32,45 грн, купить дешевле - за 32,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,4 коп и составляет 4,157 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,0 коп и составляет 4,696 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,0825
|
26,5540
|
0,4157
|
0,4696
|
32,1250
|
32,8725
|
Медиана
|
26,1250
|
26,5500
|
0,4300
|
0,4665
|
32,1500
|
32,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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