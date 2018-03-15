Наличный доллар подорожал на 32 копейки
Средний курс продажи американской валюты вырос на 32,93 коп - до 26,5937 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,35 грн, минимальный курс продажи - 26,45 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 27,0 коп и составляет 32,1860 грн, средний курс продажи - вырос на 37,50 коп до 32,9443 грн. Продать евро дороже можно за 32,6 грн, купить дешевле - за 32,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,233 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,6 коп и составляет 4,693 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1283
|
26,5937
|
0,4233
|
0,4693
|
32,1860
|
32,9443
|
Медиана
|
26,1750
|
26,6000
|
0,4350
|
0,4670
|
32,2000
|
32,9500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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