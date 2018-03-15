Наличный доллар подорожал на 32 копейки

В четверг, 15 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 25,03 коп до 26,1283 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 32,93 коп - до 26,5937 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,35 грн, минимальный курс продажи - 26,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 27,0 коп и составляет 32,1860 грн, средний курс продажи - вырос на 37,50 коп до 32,9443 грн. Продать евро дороже можно за 32,6 грн, купить дешевле - за 32,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,233 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,6 коп и составляет 4,693 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1283 26,5937 0,4233 0,4693 32,1860 32,9443 Медиана 26,1750 26,6000 0,4350 0,4670 32,2000 32,9500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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