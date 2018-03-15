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Гонтарева назвала крупнейших должников перед НБУ

15.03.2018 13:25
Председатель НБУ назвала украинских банкиров, которые больше всего задолжали регулятору по кредитам рефинансирования
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева назвала граждан Украины, чьи банки больше всего задолжали регулятору по кредитам рефинансирования.

По ее словам, крупнейшими должниками являются: Олег Бахматюк, Дмитрий Фирташ, Николай Лагун, Константин Жеваго, Леонид Климов.

Напомним, сегодня, 15 марта, Верховная Рада рассматривает вопрос увольненя Гонтаревой и назначения на должность председателя НБУ Якова Смолия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит, Гонтарева
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