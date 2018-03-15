Гонтарева назвала крупнейших должников перед НБУ

Председатель НБУ назвала украинских банкиров, которые больше всего задолжали регулятору по кредитам рефинансирования

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева назвала граждан Украины, чьи банки больше всего задолжали регулятору по кредитам рефинансирования.



По ее словам, крупнейшими должниками являются: Олег Бахматюк, Дмитрий Фирташ, Николай Лагун, Константин Жеваго, Леонид Климов.



Напомним, сегодня, 15 марта, Верховная Рада рассматривает вопрос увольненя Гонтаревой и назначения на должность председателя НБУ Якова Смолия.



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