Гонтарева: Мошенничество в Привате - крупнейшая афера XXI века

Валерия Гонтарева назвала мошенничество в ПриватБанке до национализации крупнейшей аферой XXI века

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева назвала мошенничество в ПриватБанке до национализации наибольшей аферой XXI века.



"По результатам диагностики ПриватБанка была разработана комплексная программа его докапитализации. Бывший собственник Игорь Коломойский давал персональные гарантии ее выполнения, но она так и не была выполнена. Дефицит капитала в банке составлял 146 млрд грн, а пост-аудит банка показал необходимость дополнительной докапитализации. Всего же государство потратило 7% ВВП на национализацию ПриватБанка", - отметила Гонтарева, выступая в парламенте.



"В начале этого года агентство Kroll задокументировал наибольшую финансовую аферу XXI века. Эти были скоординированные мошеннические действия акционеров и собственников банка, которые нанесли убытки государству минимум на $5,5 млрд", - добавила Гонтарева.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.