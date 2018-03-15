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Гонтарева: Мошенничество в Привате - крупнейшая афера XXI века

15.03.2018 13:35
Валерия Гонтарева назвала мошенничество в ПриватБанке до национализации крупнейшей аферой XXI века
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева назвала мошенничество в ПриватБанке до национализации наибольшей аферой XXI века.

"По результатам диагностики ПриватБанка была разработана комплексная программа его докапитализации. Бывший собственник Игорь Коломойский давал персональные гарантии ее выполнения, но она так и не была выполнена. Дефицит капитала в банке составлял 146 млрд грн, а пост-аудит банка показал необходимость дополнительной докапитализации. Всего же государство потратило 7% ВВП на национализацию ПриватБанка", - отметила Гонтарева, выступая в парламенте.

"В начале этого года агентство Kroll задокументировал наибольшую финансовую аферу XXI века. Эти были скоординированные мошеннические действия акционеров и собственников банка, которые нанесли убытки государству минимум на $5,5 млрд", - добавила Гонтарева.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк, Гонтарева
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