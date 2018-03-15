Топ-менеджера Ощадбанка подозревают в хищении денег

Правоохранители подозревают топ-менеджера Ощадбанка в хищении денег

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджера государственного Ощадбанка на хищении денег финучреждения. Об этом СБУ сообщает в Facebook.



"Оперативники спецслужб установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали Ощадбанку. Согласно заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку был нанесен ущерб в размере 16,7 млн грн", - отмечает СБУ.



Правоохранители сообщили банкиру о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.



Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.



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