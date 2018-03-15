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Топ-менеджера Ощадбанка подозревают в хищении денег

15.03.2018 15:10
Правоохранители подозревают топ-менеджера Ощадбанка в хищении денег

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджера государственного Ощадбанка на хищении денег финучреждения. Об этом СБУ сообщает в Facebook.

"Оперативники спецслужб установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали Ощадбанку. Согласно заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку был нанесен ущерб в размере 16,7 млн грн", - отмечает СБУ.

Правоохранители сообщили банкиру о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк
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